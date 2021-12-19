Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri andı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri andı

Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri andı
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "43 yıl önce Maraş katliamında yitirdiğimiz vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediliyor. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

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AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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