Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri andı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "43 yıl önce Maraş katliamında yitirdiğimiz vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediliyor. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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