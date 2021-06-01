Kılıçdaroğlu: "Mantığı talan olan bir siyasi anlayış her türlü zorluğu çıkarıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: "Mantığı talan olan bir siyasi anlayış her türlü zorluğu çıkarıyor"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: 'Mantığı talan olan bir siyasi anlayış her türlü zorluğu çıkarıyor'
Kılıçdaroğlu: 'Mantığı talan olan bir siyasi anlayış her türlü zorluğu çıkarıyor'
Kılıçdaroğlu: 'Mantığı talan olan bir siyasi anlayış her türlü zorluğu çıkarıyor'
Kılıçdaroğlu: 'Mantığı talan olan bir siyasi anlayış her türlü zorluğu çıkarıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk kırmızı çizgimizdir' diyen Bahçeli'ye tepki: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor
Kılıçdaroğlu'ndan "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Evgar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Cristiano Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu: "Mantığı talan olan bir siyasi anlayış her türlü zorluğu çıkarıyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:19:16. #1.16#

title