Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş, Mustafa Kemal'in Ankara'sını yapacak
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Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş, Mustafa Kemal'in Ankara'sını yapacak

Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş, Mustafa Kemal'in Ankara'sını yapacak
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, "O, Ankara'yı gerçek anlamda Ankara yapacak; inanıyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, "O, Ankara'yı gerçek anlamda Ankara yapacak; inanıyorum. O Ankara'yı gerçek anlamda Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Parkı'nda düzenlediği 'Başkent Spor Zirvesi'ne katıldı. Programa, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ve çok sayıda Ankaralı katıldı. Sporcu gençlerden oluşan bir grubun gösterisinin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye az önce izlediğimiz gençlerle, sporcularla gurur duyacak ve hep birlikte onlarla gurur duyacağız. Acaba evlatlarımıza ne kadar sahip çıkıyoruz? Onların spor yapmaları için ne kadar emek veriyoruz? Mansur Başkan bu konuda önemli bir adım attı ve böylesine güzel bir toplantıyı düzenledi. Yanımızda 2 genç sporcu kızımız var. Onlara da yürekten teşekkür ederim. Özellikle biriniz dünya şampiyonluğunu aldınız. Dünya şampiyonluğu ne demek biliyor musun sevgili kızım? Dünya şampiyonluğu sadece senin şampiyon olman anlamına gelmiyor. Senin şampiyon olman aynı zamanda bizim şampiyon olmamız demektir. Aynı zamanda bayrağımızın göndere çekilmesi demektir. Aynı zamanda bizler evlerimizde otururken sizinle gurur duymamız demektir. Spor böylesine bir güçtür aslında" diye konuştu.

'ULUSLAR YUMUŞAK GÜÇ KAVRAMINI GELİŞTİRDİ'Kılıçdaroğlu, spora gereken değerin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "O nedenle gerek bizim anayasamız, gerek toplumumuz spora değer vermemizi ön görüyor. Eğer sizler sporda büyük bir başarı elde ederseniz o başarı aynı zamanda Türkiye'nin başarısı oluyor. Artık uluslar yumuşak güç dediğimiz bir kavramı geliştirdiler. Yumuşak güç yani Türkiye'nin sesinin bütün dünyada duyulmasını sağlayan bazen bir spordur, bazen bir romandır, bazen bir filmdir, bazen bir tiyatrodur. Dolayısıyla dünyanın her tarafına Türklerin adını duyurur. Bizim adımızı duyurur. Türkiye Cumhuriyeti'nin adını duyurur ve bayrağımızı göndere çeker. Bayrağımızın göndere çekilmesi ne demektir biliyor musun sevgili kızım? Bayrağımızın göndere çekilmesi hepimizin gururla o bayrak yukarı giderken ve İstiklal Marşımız söylenirken hepimizin gözleri dolar. Çünkü biliriz ki o başarı sıradan bir başarı değildir. O başarının arkasında büyük bir güç vardır. Emek vardır, alın teri vardır ve o alın terini destekleyen aileniz vardır. Dolayısıyla siz ve aileniz gerçekten bu ulusun göğsünün kabarmasına yol açtınız" ifadelerini kullandı.'ANKARA'YI MUSTAFA KEMAL'İN ANKARA'SI YAPACAK'Kılıçdaroğlu, sporun sadece çıkıp gösteri yapılan bir şey olmadığını belirterek, konuşmasında şunları söyledi:

"Spor aynı zamanda sizin akıllı düşünmenizi, stratejik düşünmenizi de ön görür. Bunu size sağlayan da sizin antrenörünüz ve çalışma arkadaşlarınızdır. Dolayısıyla bütün sporcularımızı bize kazandıran antrenörlerinize, takım arkadaşlarınıza da şükranla saygılarımızı sunuyoruz. Dolayısıyla bu tür çabalarınız bu tür emekleriniz bizim için çok değerlidir. Biz spor deyince genelde gençlerimizi anlarız ama sporun yaşı yoktur. Her yaştan insanımız spor yapmalıdır ve bunun içinde yeşil alanlara ihtiyacımız var sayın Başkanım. Ankara beton ormanına dönüştü. Yeşil alanlara ihtiyacımız var. Çubuk Barajı'nı açtınız. Orayı olağanüstü güzel bir mekana dönüştürdünüz. Başka alanları da açtınız. Yeni alanlara ihtiyacımız var. Bizim, gençlerin, her yaştan insanın ihtiyacı var. Ben bu güzel geceyi düzenleyen, bizleri sporcu kardeşlerimizle buluşturan sayın Bşkanımıza hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. O, Ankara'yı gerçek anlamda Ankara yapacak; inanıyorum. O Ankara'yı gerçek anlamda Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak; buna inanıyorum. O, Ankara'yı gerçek anlamda çağdaş uygarlığın merkezi haline getirecek; buna inanıyorum."

Görüntü dökümü:

- Katılımcılardan görüntü

- Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Genel ve detay

Haber:  Kaan ULU/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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