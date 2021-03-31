KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçim döneminde semt pazarında İBB Başkanı İmamoğlu'na "Sana oy vermem" sözleriyle gündeme gelen Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti.

İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti
İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti
Bahçeli'den kendisine 'halı' yakıştırması yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sıkıyorsa gelsin de üstümüze bassın
Bahçeli'den kendisine "halı" yakıştırması yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sıkıyorsa gelsin de üstümüze bassın

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçim döneminde semt pazarında İBB Başkanı İmamoğlu'na "Sana oy vermem" sözleriyle gündeme gelen Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu da eşlik etti. Daha sonra Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'ne giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi. 

- İstanbul

KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ
KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ
KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ
KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ
KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ
KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ
KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ
KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ
KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Türkan Şoray Merve Boluğur Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 22:18:38. #1.16#
title