KILIÇDAROĞLU MAHRUZE KELEŞ'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçim döneminde semt pazarında İBB Başkanı İmamoğlu'na "Sana oy vermem" sözleriyle gündeme gelen Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçim döneminde semt pazarında İBB Başkanı İmamoğlu'na "Sana oy vermem" sözleriyle gündeme gelen Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu da eşlik etti. Daha sonra Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'ne giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı