Kılıçdaroğlu: "Maden Kazalarında Türkiye Avrupa Birincisi"
- Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
- Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. -1-