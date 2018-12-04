Kılıçdaroğlu: "Maden Kazalarında Türkiye Avrupa Birincisi"

Kılıçdaroğlu: "Maden Kazalarında Türkiye Avrupa Birincisi"

- Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu:

- Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. -1-

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