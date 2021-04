Kılıçdaroğlu: "Listeyi niye gizliyorsunuz?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri tablolar halinde kendi internet sitesinde yayınlardı.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, defalarca "128 milyar dolara ne oldu?", "128 milyar doları kimlere sattınız?", "128 milyar doları hangi kurdan sattınız?", "O kararda kimlerin imzası var? diye sorduğunu anımsattı. Bu sorularına karşılık birisinin "Para kaybolmadı, el değiştirdi." dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunu niye soruyorum? Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri tablolar halinde kendi internet sitesinde yayınlardı. Hangi tarihte, kaç liradan çıkmış, kim ne kadar fiyat vermiş, hangi bankaya, kişiye, kuruma satılmışsa bunların listesi vardı. Şimdi bu liste yok. Sorumuz da zaten buradan kaynaklanıyor. Listeyi niye gizliyorsunuz? Kime sağladınız bu büyük avantajları? Sen mi, yoksa damadın mı bu işi halletti? Damat kime verdi, sen kime talimat verdin? 1 liradan, 1 milyondan, 1 milyardan, 100 milyardan söz etmiyorum, 128 milyar Türk lirasından söz etmiyorum, 128 milyar Amerikan dolarından söz ediyorum. Ne oldu bu para?" diye konuştu.

Bu konudaki sorularına önce, "Kasada duruyor." yanıtının, sonra da "Pandemide kullandık." yanıtının geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Hepsi palavra. Yalan söylüyorlar. Sıkışınca yalana sarılıyorlar. Dua edelim, '128 milyar dolar nerede?' diye sorduk, bunlar darbeci diye bizi suçlamadı, yarın suçlayacak herhalde." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar pişkin, halktan bu kadar kopuk, bu kadar para sevdalısı, yandaşı bu kadar zengin eden dünyada başka bir iktidar görülmemiştir." diyen Kılıçdaroğlu, sorular karşısında ezilip büzülen, cevap veremeyen ama yeri geldiğinde böbürlenen, kibirlenen bir yapıyla karşı karşıya olduklarını savundu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen kendini ne sanıyorsun? Bu milletin hakkını hukukunu koruman gerekirken, bu milletin hakkını hukukunu pazarlıyorsun sen." dedi.

Bu sorularına cevap alamadıkları için bilboardları kiralayıp "128 milyar dolar nerede?" sorusunu oradan sormak istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, bilboardlardaki bu sorunun yer aldığı pankartların indirilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Vay efendim neymiş? Cumhurbaşkanına hakaretmiş, arkasında sarayın silüeti varmış. Soru sormak ne zamandan beri hakaret oldu? 20 Temmuz sivil darbesinin en temel kanıtı budur. 'Bana soru bile soramazsınız.' diyor. Kibre bak. Kimsin sen? Ne demek bana soru soramazsın? Bal gibi soracağım, sen de bal gibi cevap vereceksin. Yoksa sandıkta soracağız bunu. Cevap vermezsen aldığın her oy haramdır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak zorundayız." diye konuştu.

"128 milyar dolar nerede?" sorusunu odacıya, esnafa, manava, sanayiciye, emekliye sorduğunu ve kendilerinin bu parayı almadığını söylediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kim aldı bu parayı? 128 milyar dolarla ne yapılabilirdi? 10 milyon işsiz vatandaşımıza bir yıl boyunca her ay üçer bin lira para verebilirdiniz, 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcunu sıfırlayabilirdiniz, çiftçilerin bankalardan aldığı kredilerin tamamını sıfırlayabilirdiniz, KOBİ'lerin 16 milyar liralık kredi borcu var onun da tamamını ödeyebilirdiniz, yoksulluk sınırı altında 1 milyon 600 bin hane var. Bunların bir yıl süreyle doğalgaz parasını ödeyebilirdiniz, Biontech aşısı getirebilir ve her vatandaşa iki kez aşı yapabilirdiniz, Milli Eğitim Bakanlığında EBA'ya erişemeyen 4 milyon evladımıza en gelişmiş bilgisayar tableti alırdınız, yine para bitmiyor. Resmen devletin soyulduğu buradan belli. Bunu soruyorum, afişleri indiriyor, soru soramazsın diye. 'Bana hakarettir' diyor. Niye sana hakaret olsun? Sen her önüne geleni, seni eleştireni bana hakaret ediyor diye suçluyorsan o koltuktan derhal ayrılacaksın. Hesabını vermiyorsan ayrılacaksın. Devleti yöneten insanlar aynı zamanda milletine hesap verirler, aksi halde milleti küçümserler. Kibir buna engel olur. Beyefendinin kibri var."

10 milyon 219 bin işsizin adına "Nerede bu 128 milyar dolar?" diye sorduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Son iki yılda çalışırken işinden olan 2 milyon 918 bin yeni işsiz adına soruyorum; 1 milyon 953 bin esnaf, 2 milyon 83 bin çiftçi, 858 bin kamyon şoförü, 100 bin 575 taksici, 13 milyon 264 bin emekli, dul ve yetim adına soruyorum: Nerede bu 128 milyar dolar? Sayıları 1 milyona yaklaşan apartman görevlileri, aylık geliri asgari ücretin 3'te 1'i olan 9 milyon 80 bin 521 kişi adına soruyorum; 3 milyon 972 bin dul ve yetim, şehit yakınları ve gaziler adına soruyorum: Nerede bu 128 milyar dolar? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için soruyorum: Nerede bu 128 milyar dolar. 50 bin 278 muhtar adına soruyorum? Nerede bu 128 milyar dolar? Biz bunu öğrenmek zorundayız. 128 milyar doları 82 milyona bölersek, yani yeni doğan çocuktan en yaşlımıza kadar bölersek, kişi başına 1542 dolar düşüyor. 5 kişilik bir aile düşünün, aile başına 7 bin 710 dolar düşüyor. Bunu 8 ile çarpın kur üzerinden, her aile başına düşen 61 bin 680 Türk lirası. Bu para nereye gitti? Bu parayı öğrenmek zorundayız. Bunu sormak her namuslu, ahlaklı vatandaşın görevidir. Bunu sormak inanç sahibi olan, Allah'a inanan herkesin görevidir. Eğer kul hakkı en büyük günahsa, yüce yaratan kul hakkıyla önüme gelmeyin diyorsa 128 milyar doların hesabını bu sarayda oturanların vermesi lazım. Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari."

CHP'nin TBMM Grup Toplantısının yapıldığı salonda kürsünün her iki yanına "128 milyar dolar nerede?" yazılı pankart asıldı. Pankartlar, Kılıçdaroğlu'nun konuşması boyunca asılı kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey