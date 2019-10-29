Kılıçdaroğlu, liseli gençlerle buluştu

29.10.2019 19:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılı dolayısıyla liseli gençlerle buluştu.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıya, kendilerini "halkçı liseli" olarak adlandıran gençler katıldı.

Toplantının yapıldığı salona gelişinde Türk bayraklarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, gençlerle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Milli Mücadele sırasında babasız kalan binlerce çocuğa 1921'de kurulan Çocuk Esirgeme Kurumunun sahip çıktığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, devletin binlerce çocuğa babalık yaptığını, onların hakkını, hukukunu koruduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir." sözlerine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, Atatürkçülüğün "siyasi ve ekonomik" olmak üzere iki ayağı bulunduğunu aktardı.

Gençlerden, gittikleri her yerde bu iki ayağı anlatmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Siyasi ayağı nedir? Gazi Mustafa Kemal 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bayrağımın altında özgürce, bağımsız yaşayacağım, bir başkasının egemenliğini asla kabul etmiyorum.' der ama ikinci bir ayağı daha var. Özgürlük ve bağımsızlığın sürekliliği önemlidir. Onu nasıl yapacağız? Gazi Mustafa Kemal 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça özgürlük ve bağımsızlık daimi olamaz.' der." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından gençlerle bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA