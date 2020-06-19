Kılıçdaroğlu LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden LGS merkezi sınava girecek öğrenciler için bir mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çok zorlu koşulların, adaletsizliklerin, yanlış uygulamaların içerisinden çıkıp LGS sınavında alınteri dökecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Sizlerin önüne çıkacak her şıkkın, her seçeneğin, size layık olması için çalışıyoruz. Umudumuz alın terinizde saklı."

Kaynak: AA