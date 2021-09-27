Kılıçdaroğlu: Kusurumuz da var, kabahatimiz de var, önemli olan kusurdan ders çıkarmaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tüm sorunlarına talip olduklarını belirterek, "'Efendim CHP'nin hiç kabahati yok muydu?' diye sorabilirsiniz. Vardı efendim. Kim dedi CHP'nin kabahati yoktu diye? Kusurumuz da var, kabahatimiz de var, yanlışımız da var ama önemli olan yanlıştan, hatadan, kusurdan, ders çıkarmaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve apartman görevlileri ile buluştu. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Hatay'ın barış ve kardeşliği önceleyen kadim bir kent olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ayrışma yaşayan herkesin, ilk havra, kilise ve caminin bulunduğu Hatay'a gelerek, birliktelik kültürünü görmesini istedi.

"Bir siyasetçi, siyasete girdikten sonra zenginleşmişse bilin ki malı götürmüştür. Kendi hayatımdan biliyorum. Siyasete girdiğim gün mal beyanını internet siteme koydum. Hepsi alın teriyle kazandığım mallar. Karımın yüzüğüne kadar koyduk ama ben zenginleşmedim. Üstelik iyi para alıyorum, milletvekili aylığı. Çoluk çocuk iyi geçiniyoruz. Peki nasıl oluyor da birileri büyük han, hamam sahibi oluyor? Siyaset kirlilikten arınmak zorundadır, ahlaki zemine oturmak zorundadır. Düşünebiliyor musunuz bir ülkenin içişleri bakanı çıkacak, devletin televizyonunda açıklama yapacak. Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet veriyorlar. Düşünün. Kim bu siyasetçi? Hangi savcı harekete geçti? Kim bu işi soruşturdu? Hepsinin ağzında bir bant, kimse konuşmuyor. Olmaz, kul hakkını birisine yedirmem, sözüm var. Kul hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Bunun yolu da demokrasiden ve siyasi ahlaktan geçiyor."