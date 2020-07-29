Kılıçdaroğlu kurban vekaletini TSK Mehmetçik Vakfı'na verdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na verdi.
29.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:34
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na verdi.
CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na verdiği kaydedildi.
(İHA)
Kaynak: İHA