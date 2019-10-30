Kılıçdaroğlu: "Krizin sebebi faiz"

Kılıçdaroğlu: "Krizin sebebi faiz"

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

30.10.2019 16:06
Kılıçdaroğlu:

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (5)

Kaynak: AA
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