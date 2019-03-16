Kılıçdaroğlu, Köy Kahvesine Uğradı

Kılıçdaroğlu, Köy Kahvesine Uğradı

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ödemiş mitingine katılmak üzere İzmir'den Ödemiş'e giderken yol üzerindeki köy kahvesine uğradı, vatandaşlarla sohbet etti.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ödemiş mitingine katılmak üzere İzmir'den Ödemiş'e giderken yol üzerindeki köy kahvesine uğradı, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA
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