Kılıçdaroğlu, Köy Kahvesine Uğradı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ödemiş mitingine katılmak üzere İzmir'den Ödemiş'e giderken yol üzerindeki köy kahvesine uğradı, vatandaşlarla sohbet etti.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ödemiş mitingine katılmak üzere İzmir'den Ödemiş'e giderken yol üzerindeki köy kahvesine uğradı, vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: AA