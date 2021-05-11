Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle iş yerleri kapalı esnaf ile video konferans toplantısında görüştü Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla küçük esnafın iş yerlerinin 2 gün açık olması talebinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla küçük esnafın iş yerlerinin 2 gün açık olması talebinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu Türkiye genelinden çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş yerleri kapalı olan bazı esnaf ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, devletin akılla, bilimle yönetilmesi gerektiğine işaret ederek, "(Esnafa bin lira yardım) 3 ay süreyle bin lira verildi sonra biraz uzatıldı, ama o bin lirayla kira mı ödenecek, elektrik parası mı, doğal gaz parası mı, ulaşım parası mı ödenecek? Verilen hibeleri de çok az esnaf alabildi." diye konuştu.

Sorunları çözecek kişilerin, sorunları kaynağından öğrenmesinin önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, hükümetin en azından esnafı çağırıp dinlemesi gerektiğini söyledi.

Kendilerinin hükümeti eleştirmeden, samimi olarak sorunların çözümünü 17 madde halinde anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"'Stopajı almayın' dedik, 'esnafa fatura desteği verin' dedik. Kredi veriyorlar ama krediden çok hibeye ihtiyacınız var sizin. Ölçüsüz kararlar alındı, ölçüsüz kararlar derde derman olmadı, yaraları sarmadı. Dertlisiniz, 'günü kurtaramıyoruz' diyorsunuz, '14 aydır kapalıyız' diyorsunuz. Özellikle bar işletmecileri hiçbir şeyden yararlanamadılar. Sizden tek isteğim şu, sorunları yaşıyorsunuz, sorunların nasıl çözüleceği de üç aşağı beş yukarı belli. Türkiye'yi yöneten hükümetin diğer ülkelerin yaptıklarına bakması bile başlı başına bir yarar getirebilirdi. Diğer ülkeler esnafa ne yapıyor, o kadar, başka bir şeye gerek yok. Onlar ne yapıyorsa sen de aynısını yap. Aynı miktarda para verme ama bir bak. Emin olun, tamamen sadece ön yargıyla hareket edildi, böyle bir anlayışla devlet yönetilmez."

İmalat sektörüne KOSGEB kredisi verildiğini ve bunu olumlu karşıladıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, desteğin tüm sektörlere verilmesi gerektiğini belirtti.

Pandemi döneminde, gerek esnaf kefalet kooperatifinden alınan krediler, gerekse bankalardan alınan kredilerin faizlerini tamamen sıfırlamaya ilişkin bir vaatleri olduğunu hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Dükkan kapalı faiz istiyorsunuz. Dükkan kapalı arkadaş. Aldığı krediyle en azından üç kişinin, beş kişinin aylığını ödeyecek veya kirasını ödeyecek. Bir dükkan kapalıyken nasıl geçinecek bu? Bütün bunlara baktığınız zaman esnafın hangi sorunlarla karşı karşıya olduğunu emin olun bilmiyorlar. Önümüzde bayram var. Hükümete bir çağrı yapalım, en azından bu bayram döneminde kırtasiyeciler, kuaförler, berberler, çiçekçiler, tuhafiyeciler, konfeksiyoncular, manifaturacılar, ayakkabıcılar, hediyelik eşya satanlar, oyuncakçılar, şekerciler bari bunları 2 gün açık bırakın. Çocuğuna ayakkabı alacak gidip ayakkabıcıdan alacak. Siz zorluyorsunuz 'git marketten al.' Bari 2 gün süreyle bu söylediğim esnaf açık kalsın. Belki insanlar gider buradan alışveriş yapar. Bu çağrıyı yapmaya devam edeceğim."

Ülkede her evde huzurun, bereketin olmasının önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, her kesin özveride bulunması gerektiğini, ancak bazı kesimlerin hiçbir özveride bulunmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "En büyük sıkıntıyı çeken esnaf ve hizmet sektörü. Dolayısıyla gelir dağılımında olağanüstü bir dengesizlik çıktı ortaya. Bunun çözülmesi lazım. Çözümü belli, sandık gelecek herhalde. Vatandaş şapkasını önüne koyup düşünmek zorunda." dedi.

Bütün olumsuzluklara rağmen esnafın huzurlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sözcülüğünü yapmaya, sorunlarını dillendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Gülizar Biçer Karaca ile Genel Başkan Özel Danışmanı Recep Cengiz de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan