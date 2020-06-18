Kılıçdaroğlu, Kovid-19'a yakalanan Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun dileğinde bulundu
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Kılıçdaroğlu, Kovid-19'a yakalanan Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun dileğinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Kovid-19'a yakalanan Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun dileğinde bulundu
18.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Kazakistan kurucu Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Nazarbayev'in bu hastalığı en kısa sürede yeneceğine inanıyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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