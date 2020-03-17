Kılıçdaroğlu, Koronavirüs tehdidi ile ilgili açıklamalarda bulundu CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs tehdidi nedeniyle açıklamalarda bulundu, "Bu sorunu aşacağız, merak etmeyin yanınızdayız" dedi.