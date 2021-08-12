Kılıçdaroğlu, Köprüköy'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti yapması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması Hediye takdimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara hitap etmesi Toplu fotoğraf çekimi VAN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuşba...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti yapması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması

Hediye takdimi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara hitap etmesi

Toplu fotoğraf çekimi VAN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuşba İlçesi Köprüköy'de muhtarlar, imamlar ve köy halkı ile bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı