Kılıçdaroğlu, Köprüköy'de çeşitli ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti yapması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması Hediye takdimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara hitap etmesi Toplu fotoğraf çekimi VAN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuşba...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti yapması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması
Hediye takdimi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara hitap etmesi
Toplu fotoğraf çekimi VAN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuşba İlçesi Köprüköy'de muhtarlar, imamlar ve köy halkı ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı