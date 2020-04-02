Kılıçdaroğlu, konfederasyon temsilcileri ile görüştü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işçi haklarına yönelik ortak bildiri yayımlayan konfederasyon temsilcileri ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işçi haklarına yönelik ortak bildiri yayımlayan konfederasyon temsilcileri ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadele ve işçi hakları konuşuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Covid-19 salgını ile mücadele ve işçi haklarının görüşüldüğü toplantıda, ortak bildiriye imza atan konfederasyonları tebrik eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu konuda birliktelik sağlamanız, Türkiye için de demokrasi için de çok değerli" ifadesini kullandı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında yaptıkları ilk açıklamada, işçilerin haklarına değindiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Geçici olarak kapatılan iş yerlerinde çalışan işçiler vardı. Şu an yüz binlerce işçi evinde. İşten çıkarmanın bir şekliyle sınırlanması gerekiyor. Bu dönemde kimsenin aşından, işinden olmaması lazım. Bu bağlamda biz de size destek veriyoruz. Herkesin bir gelir güvencesine kavuşması lazım" dedi. Öte yandan salgın süresince kimsenin işine son verilmemesi gerektiğine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomik Sosyal Konsey, tüm paydaşları ile bir araya gelmeli" çağrısı yaptı. Konfederasyon temsilcilerinin de konuya ilişkin düşüncelerini Kılıçdaroğlu ile paylaştığı görüşmede bilgi alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA