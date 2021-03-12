Kılıçdaroğlu kokuya dayanamadı kokoreç yedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kılıçdaroğlu kokuya dayanamadı kokoreç yedi

12.03.2021 18:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:21
Kılıçdaroğlu kokuya dayanamadı kokoreç yedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında kokoreççi dükkanına girerek kendisine ikram edilen kokoreçten yedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında kokoreççi dükkanına girerek kendisine ikram edilen kokoreçten yedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Esnafla tek tek sohbet eden Kılıçdaroğlu, kokuların yükseldiği kokoreççi dükkanına girmeyi de ihmal etmedi. Esnafla bir süre sohbet ettikten sonra kendisine ikram edilen kokoreçi geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, tadına baktıktan sonra oradan ayrılarak ziyaretlerine devam etti. Esnaf ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu, partisinin ilçe lokalinin açılışını yaptı. Açılışta Kılıçdaroğlu'na kendisinin kara kalem portresi hediye edildi.

Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin Salihli ilçe lokalini açmak üzere Ahmetli'den ayrıldı. - MANİSA

Kılıçdaroğlu kokuya dayanamadı kokoreç yedi
Kılıçdaroğlu kokuya dayanamadı kokoreç yedi
Kılıçdaroğlu kokuya dayanamadı kokoreç yedi
Kılıçdaroğlu kokuya dayanamadı kokoreç yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Pelin Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu kokuya dayanamadı kokoreç yedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 18:23:53. #1.16#
title