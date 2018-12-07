- Kılıçdaroğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ile görüştü

LEFKOŞA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temasları kapsamında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile görüştü. Kılıçdaroğlu, ziyaretinde Bakan Özyiğit'e geçtiğimiz gün sele kapılarak hayatını kaybeden gençler için başsağlığı dileğinde bulundu. KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerini iletti.