- Kılıçdaroğlu, KKTC Maliye Bakanı Denktaş'ı ziyaret etti

LEFKOŞA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir günlük ziyaret düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temasları kapsamında KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile bir araya geldi. Maliye Bakanı Denktaş programda yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nu ve beraberindekileri hem KKTC'de hem de bakanlığında görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Keşke daha iyi günlerimizden olsaydı. Sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz aslında doğal bir afet. Eksik altyapı, kuru iklime alışkın bir altyapı ve aniden bastıran felaketin yol açtıkları ortada. İnşallah gelecekte tekrarı olmaz" dedi.

Ülkenin etrafının doğal gaz nedeniyle kaynadığını ve farklı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Denktaş, Kıbrıs konusunda ne olup bittiğini noktasında da herkeste kafa karışıklığı olduğunu söyledi.

Kabul öncesinde dün sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Ahmet Kılıç'ın cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise öncelikle tüm ülkeye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, KKTC ziyaretinin önceden planlandığını yaşanan felaketi de dün televizyondan öğrendiğini belirtti. Yaşanan ekonomik krizin en iyi analizini de Maliye Bakanı Denktaş'ın yapabileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Denktaş'a bu zor dönemde üstlendiği Maliye Bakanlığı görevinde başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, KKTC'nin mali olarak güçlenmesi siyaseten daha güçlü bir konuma gelmesinin en büyük arzularından olduğunu söyledi.