Kılıçdaroğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Bakan Sucuoğlu ile KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Ünal Çeviköz de eşlik etti.

Kaynak: AA