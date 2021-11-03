Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti - Haberler
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Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

KIRIKKALE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Yozgat programı dönüşünde Balışeyh'te vatandaşlarla bir araya geldiği belirtildi.

Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, bir kahvehanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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