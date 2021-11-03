Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti

KIRIKKALE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Yozgat programı dönüşünde Balışeyh'te vatandaşlarla bir araya geldiği belirtildi.

Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, bir kahvehanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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