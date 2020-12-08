Kılıçdaroğlu: "(Kentsel dönüşüm) Gönlümüzde yatan merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında karşılıklı güçlü bir diyaloğun olmasıdır"
08.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:57
CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin belediye başkanları ile gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin belediye başkanları ile gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü