Kılıçdaroğlu: "Kazak halkı 28 yıldır bağımsız, kendi ayakları üzerinde durmaktadır"
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Kılıçdaroğlu: "Kazak halkı 28 yıldır bağımsız, kendi ayakları üzerinde durmaktadır"

Salondan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen"Tarihten Esintiler" konserine katıldı.

16.12.2019 19:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:59
Kılıçdaroğlu:

Salondan görüntüler

CHP Genel Başkanı 'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen"Tarihten Esintiler" konserine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "Kazak halkı 28 yıldır bağımsız, kendi ayakları üzerinde durmaktadır"
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