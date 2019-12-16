Kılıçdaroğlu: "Kazak halkı 28 yıldır bağımsız, kendi ayakları üzerinde durmaktadır"
Salondan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen"Tarihten Esintiler" konserine katıldı.
16.12.2019 19:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:59
Salondan görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen"Tarihten Esintiler" konserine katıldı.
Kaynak: AA