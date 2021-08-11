Kılıçdaroğlu, kaza geçiren KRT TV Yönetim Kurulu Başkanı Atabaş ve ailesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı
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Kılıçdaroğlu, kaza geçiren KRT TV Yönetim Kurulu Başkanı Atabaş ve ailesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı

Kılıçdaroğlu, kaza geçiren KRT TV Yönetim Kurulu Başkanı Atabaş ve ailesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası geçiren KRT TV ve ANKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fırat Atabaş ve ailesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası geçiren KRT TV ve ANKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fırat Atabaş ve ailesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ali Fırat Atabaş ile eşi Pelin Atabaş ve kızı Dicle Atabaş'ın doktorunu telefonla aradı.

Görüşmede, Atabaş ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileğini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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Kılıçdaroğlu, kaza geçiren KRT TV Yönetim Kurulu Başkanı Atabaş ve ailesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı - Haberler
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