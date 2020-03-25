Kılıçdaroğlu, kayınvalidesi vefat eden Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti.
25.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:20
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, kayınvalidesi Havva Yıldırım'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.
Kaynak: AA