Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeliyiz, oturmalıyız ve konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin birliğe, beraberliğe, kucaklaşmaya ve helalleşmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Kavgalardan dolayı çok acılar çekildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeliyiz, oturmalıyız ve konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, birikimle, ferasetle çözülebilir. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın Genel Başkanlar düşüncelerini ifade ettiler. Biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik, ekonomiden söz ettik. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, ücretlinin sorunları... Bütün bunlar masaya yatırıldı, görüşüldü, tartışıldı. Elbette farklı görüşlerimiz var ama her görüş bizim için son derece değerlidir."

"Heyetler arası görüşmeler devam edecek"

HDP Eş Genel Başkanı Buldan da Türkiye'nin acil çözülmesi gereken konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin yeni bir yönetime ihtiyacı olduğunu, bunun da erken seçim kararıyla mutlaka Türkiye'nin gündemine geleceğini savunan Pervin Buldan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vereceğimiz ortak önergeyle erken seçim isteme talebini gündeme getirme teklifimizi de sunduk bugün Sayın Genel Başkan'a. Kendi aralarında istişare edecekler tabii ki milletvekilleriyle birlikte ve bize en kısa zamanda bu konuyla ilgili görüşlerini bildirecekler." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, diyalog, müzakere ve istişareyle toplumsal barışın kurabileceğini topluma göstermek gerektiğini kaydetti. Muhalefetle yaptıkları görüşmelerin önemine vurgu yapan Sancar, "Heyetler arası görüşmeler olarak devam edecektir. İhtiyaç duyulduğunda başkanlar, eş başkanlar olarak bizler ve başkanlar düzeyinde de bu görüşmeleri sürdürme isteğimizi bir kez daha dile getirdik. Türkiye'nin sorunlarına birlikte çözüm aramamız lazım." dedi.