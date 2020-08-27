Kılıçdaroğlu: Kavgayı bir tarafa bırakmamız lazım
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Kılıçdaroğlu: Kavgayı bir tarafa bırakmamız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihimizi yeniden okumamız lazım. Kavgayı bir tarafa bırakmamız lazım. Türkiye'yi yeniden bölgesinin lideri, Türkiye'yi yeniden dünyanın saygın ülkesi haline getirmek zorundayız" dedi.

Kılıçdaroğlu: Kavgayı bir tarafa bırakmamız lazım
27.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihimizi yeniden okumamız lazım. Kavgayı bir tarafa bırakmamız lazım. Türkiye'yi yeniden bölgesinin lideri, Türkiye'yi yeniden dünyanın saygın ülkesi haline getirmek zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Mücadelenin kahramanlarından Albay Reşat Çiğiltepe'nin Ankara Devlet Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret edip, karanfil bıraktı ve dua etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra aralarında eski başbakan Bülent Ecevit'in de bulunduğu diğer devlet büyüklerinin mezarlarını da ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu, mezarlıktan çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, bugün Albay Reşat Bey'i andıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Aslında Anadolu toprağının her karışı insan kanıyla sulanmış. Biz milli Kurtuluş Savaşı'nı çok zor koşullarda verdik. İnsanlar yaşamlarını bu ülke için çocukları için ülkenin geleceği için seve seve feda ettiler. Miralay Reşat, Çiğiltepe'yi almakla görevlendirilmişti, Gazi Mustafa Kemal'in talimatı vardı. 'Çiğiltep'yi kuşattım, Mustafa Kemal aradığında yarım saatte Çiğiltepe'yi alacağız' dedi. Yarım saat sonra Mustafa Kemal, tekrar aradığında Çiğiltepe alınmamıştı. ve Miralay Reşat, yaşamına son verdi. 45 dakika sonra ise Çiğiltepe alınmış, düşmandan temizlenmişti. Bu gerçekleri acaba devleti yönetenler biliyorlar mı? Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini biliyorlar mı? Ayağında çarığıyla, kucağında çocuğuyla, omzunda topuyla cepheye silah taşıyan anneleri biliyorlar mı acaba? Cumhuriyet kolay kurulmadı. Her karışında acı var, gözyaşı var, Mehmetçiğin kanı var. Nasıl olur da bu gerçekler görülmez? O nedenle biz Miralay Reşat'ı, komutanımızı bugün sevgi ve saygıyla andık. Ruhu şad olsun."'UMARIM GAZİ MUSTAFA KEMAL'İ YENİDEN OKURLAR'Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirildiği iddialarına ilişkin, "Bu konuda çok şey söylendi. 30 Ağustos, Lozan'a başı dik gitmenin en önemli adımıdır. Düşmanın Anadolu topraklarından kovulmasıdır. Ağır bedellerin ödenmesidir. Bu tarih için bırakın pandemiyi bu tarih için bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Dolayısıyla Türkiye'yi bilmeyen, tarihini bilmeyen, Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini bilmeyen bir ekip ile tablo ile karşı karşıyayız. Bu hepimizi üzüyor. Beni de üzüyor. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da, Gazi Mustafa Kemal'i de, Kazım Karabekir'i de, Rauf Orbay'ı da oturur yeniden okurlar" dedi.'KAVGAYI BİR TARAFA BIRAKMAMIZ LAZIM'

İstanbul Büyükşehir Belediyesince bastırılan 'Nutuk' kitabının bütün bakanlara gönderilmesini istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü Nutuk'ta sözü edilen kişilerin ayrıca kimler oldukları da kısa tarihleriyle anlatılmış. Dolayısıyla en azından onu okuyun. Bilin bakalım, bu savaş nasıl verildi, nasıl mücadele edildi. Osmanlı nasıl teslim alındı, İşgal altında bir İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş; acaba bunlar Sütçü İmamı biliyorlar mı? Adını üniversiteye verdik; ama Sütçü İmam'ın hangi koşullarda mücadele ettiklerini biliyorlar mı? Onlar biliyorlar mı acaba Cumhuriyet kurulurken okuma-yazma oranının yüzde 8 olduğunu? Onlar biliyorlar mı acaba kendi deniz altımızı yapan bir Türkiye'yi ayağa kaldıran Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını? Kayseri'de 1925 yılında bir uçak fabrikasının kurulduğunu biliyorlar mı acaba? Geldiğimiz nokta ekonomik açıdan Türkiye'nin dışarıya bir anlamda teslim edildiği noktadır. İşimiz çok. Böyle yasaklarla falan olmaz bunlar. Hepimizin düşünmesi lazım. Tarihimizi yeniden okumamız lazım. Kavgayı bir tarafa bırakmamız lazım. Türkiye'yi yeniden bölgesinin lideri, Türkiye'yi yeniden dünyanın saygın ülkesi haline getirmek zorundayız. Bunun mücadelesini de zaten veriyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Manşet

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