Kılıçdaroğlu: "Katar ordusu teknoloji konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden mi?
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
26.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:17
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (13)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kılıçdaroğlu: "Katar ordusu teknoloji konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden mi?