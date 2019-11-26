Kılıçdaroğlu: "Katar ordusu teknoloji konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden mi?
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Kılıçdaroğlu: "Katar ordusu teknoloji konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden mi?

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

26.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:17
Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkan 'nun konuşması

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (13)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kılıçdaroğlu: "Katar ordusu teknoloji konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden mi?
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