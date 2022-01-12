Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Ocak'ta koronavirüse yakalanan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun tedavisinin sürdüğü Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti. Kılıçdaroğlu burada, Karamollaoğlu'nun oğlu Zahit Karamollaoğlu ile Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve Parti Sekreteri Mesut Doğan ile görüştü. Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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