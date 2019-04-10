Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "(Acaba biz İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini nasıl iptal ederiz) diye bir arayış içine girmek doğru değil. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) böyle bir arayış içinde olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde hayatını kaybeden iki partili için Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ortak basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, görüşmede hayatını kaybeden partililerin ailelerini ziyaret eden Karamollaoğlu'na başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.

Türkiye'nin hem içeride hem de dışarıda yaşadığı sorunları da değerlendirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, düşüncelerini dinlediği için Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

Karamollaoğlu da seçim günü meydana gelen olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Kılıçdaroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin henüz seçim atmosferinden kurtulamadığını ifade eden Karamollaoğlu, "Sayımlar tekrar tekrar yapılıyor. Ümit ediyoruz ki YSK neticede son kararı verecek, noktayı koyacak. Bu kararlar da kanunlar, teamüller neticesinde gerçekleşecek. Bizim şu anda adalete güvenden başka yapacağımız bir şey yok. Ümit ederiz ki vatandaşın da gönlüne uyacak, onların da kabullerini kazanacak bir karar verirler." diye konuştu.

Bu konuların suhulet içinde ele alınması gerektiğinin altını çizen Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde aldıkları sonuçlardan dolayı da tebrik etti.

"Aslolan milli iradedir"

Açıklamaların ardından Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"Türkiye'de bazı yerlerde seçilen belediye başkanlarına mazbatalarının verilmemesi söz konusu. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Aslolan milli iradedir. Aday olmak istediğiniz zaman zaten ilgili yerlere başvuruyorsunuz. YSK adaylar listelerini onaylıyor ve yasallık kazanıyor bunlar. Dolayısıyla siz seçme ve seçilme hakkınızı kullanıyorsunuz. Milli irade tecelli eder, seçilirseniz size mazbatanın verilmesi lazım ama özel bir kasıt, kararla belli kişileri 'ben devre dışı tutacağım, bunlara mazbata vermeyeceğim' derseniz, bu demokrasiyle bağdaşmaz. Bu, Türkiye'nin imajını da zedelemiş olur." karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, milli iradeye saygı duyuluyorsa, kazanan kişilere mazbatasının verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"2014'teki seçimde Iğdır'da verilen karar vardı. Büyükçekmece'de de bazı yaşananlar var. Bunun üzerinden İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik talebin iletileceği ifade ediliyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Iğdır kararını okumadım ama söylediğiniz çerçevede bir kararsa doğal olan budur. Sonuçta seçmen listelerinde yer alan kişilerin gidip oy kullanmaları ve kullandıkları oyun sonunda seçtikleri belediye başkanına mazbatanın verilmesi gayet doğaldır. YSK kararları kesindir. O kararların üzerine bizim itiraz, şikayet edeceğimiz herhangi bir yer yoktur. Adalet çerçevesinde verilecek her karar toplumun kabulünü de beraberinde getirir. YSK'dan beklenen de budur. Adalet çerçevesinde karar vermesi lazım."

"Umarım böyle yanlışın içine düşmezler"

"Kişiler seçime gitmişler, oylamalar yapılmış, seçim listeleri var ilan edilmiş, seçim listelerine belli bir takvim içerisinde itirazlar yapılmış ki Büyükçekmece'de bizim de itirazımız var, AK Parti'nin de itirazları var. İki partinin yaptığı itirazlar sonunda kararlar alınmış, belli sayıdaki kişiler listelerden düşülmüş ve kalan liste üzerinden zaten seçime gidilmiş." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi yeniden bir arayış içine girmek, buradan yola çıkarak 'acaba biz İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini nasıl iptal ederiz' diye bir arayış içine girmek doğru değil. Ben YSK'nın böyle bir arayış içinde olduğunu düşünmüyorum. Hakka ve hukuka göre karar vermek zorundadır. Oradakiler hakim, adalet dağıtacaklar. Adalet dağıtıldığı bir yerde zaten biz adaletsizlik beklemiyoruz. Adaletsizlik eğer olursa, bu toplumda ciddi derin yaralara yol açar. Sadece Türkiye'nin itibarını değil, toplum vicdanını da rahatsız eder. Dünyada Türkiye'ye, adalete yönelik bakış da değişmiş olur. Türkiye'de adaletin olmadığı gibi bir algı bütün dünyada pekişmiş olur. Umarım böyle bir yanlışın içine düşmezler. Iğdır'da verilen bir karar var, benzer bir kararı da büyük bir olasılıkla öyle anlaşılıyor ki İstanbul için de vereceklerdir."

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde Genel Başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Bülent Kuşoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA