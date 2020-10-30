Kılıçdaroğlu, Karabük programını iptal etti
30.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:39
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de yaşanan deprem sonrası yarın Karabük'e yapacağı ziyaret programlarını iptal etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de yaşanan deprem sonrası yarın Karabük'e yapacağı ziyaret programlarını iptal etti.
CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, 31 Ekim Cumartesi günü Karabük ve Safranbolu'ya geleceğini duyurdukları Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle bölgeye gideceğinden ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı