Kılıçdaroğlu: Kaosa izin vermemeliyiz
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Kılıçdaroğlu: Kaosa izin vermemeliyiz

02.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:39
Kılıçdaroğlu: Kaosa izin vermemeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin, "Bu üniversite hocasının 'kimse beni kabul etmiyor, büyüklük bende kalsın, ben buradan ayrılayım' demesi lazım. Aksi halde orada karmaşa, kaos çıkar. Kaosa izin vermemeliyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin, "Bu üniversite hocasının 'kimse beni kabul etmiyor, büyüklük bende kalsın, ben buradan ayrılayım' demesi lazım. Aksi halde orada karmaşa, kaos çıkar. Kaosa izin vermemeliyiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde çiftçilerle bir araya geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmelere değinen Kılıçdaroğlu, "Üniversiteye bir kişiyi atıyorsun, üniversite kabul etmiyor. Sadece öğrenciler mi hocalar da kabul etmiyor. Olması gereken ne, bu üniversite hocasının 'kimse beni kabul etmiyor, büyüklük bende kalsın, ben buradan ayrılayım' demesi lazım. Aksi halde orada karmaşa, kaos çıkar. Kaosa izin vermemeliyiz. 1980 öncesini, sonrasını hatırlarsınız. Pek çok insan hayatını kaybetti. Kimi 'sağ' dedi kimi 'sol' dedi. Başkaları eline silahları verdi. Türkiye böyle bir sürecin içine sokulmamalı. Öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri istemiyor, bir aydan fazladır bir başkan yardımcısı dahi bulamadı. O zaman çekilmesi lazım" dedi.

'2021'DE TARIMA DESTEK AZALDI'Konuşmasının öncesinde sorunlarını anlatan çiftçileri dinleyen Kılıçdaroğlu, tarımın stratejik sektör olduğunu belirtti. 2020'ye kıyasla tarım destek ödemlerinin düştüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, "2021'de mazot desteği 2020'ye kıyasla 177 milyon lira daha azaldı. Gübre için 52 milyon lira daha az. Hayvancılık destek ödemeleri için 558 milyon lira daha az para ayrıldı. Hem 2020'yi ödemediler hem 2021'de daha düşük destek koydular. 2021'de çok daha düşük destek alacaksınız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, çiftçinin kazanmasıyla esnafın da kazanacağını vurgulayarak, "Herkesin kazandığı bir ekonomik sistemden herkesin battığı ama bir avuç kişinin kazandığı bir sisteme geçtik. Tarlada bilmem kaç lira tezgahta bilmem kaç lira. Esnafı tehdit etmeye başladı bu sefer. Esnafın ne günahı var? Üzerine makul bir kar koyuyor satıyor. Sen çiftçiye, üretene destek veriyor musun? Bunlar yok. Buradan hükümete sesleniyorum; hükümet çiftçiyi yanında görmek istiyorsa faizleri silecek. 210 milyar lira zaten çiftçinin alacağı var. Hacizleri durdurmak lazım. Zaten yaralı, zaten batmış şekilde" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Kaosa izin vermemeliyiz
Kılıçdaroğlu: Kaosa izin vermemeliyiz
Kılıçdaroğlu: Kaosa izin vermemeliyiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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