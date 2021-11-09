İSTANBUL (DHA) - Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben ekonomistim, Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz" sözlerini kullandığını hatırlatarak, "Vallahi benim kafam kul hakkı yemeye, adaletsizliğe basmaz. Vatandaşın ödediği verginin hesabını vermek benim için onurdur. Sen ekonomistsin ekonominin geldiği hale bak. Böyle ekonomiste 'Çakma ekonomist' denir. Ekonominin 'e'sini bile bilmiyor. İlkokul mezunu bakkal bunlardan daha iyi devlet yönetir. Yap-İşlet-Devlet dolayısıyla devletin cebinden bir kuruş çıkmıyormuş. Madem bir kuruş çıkmıyor sevgili şahsım bu bütçedeki milyarlar ne? İmza attığın bütçeyi bilmiyorsun, bu daha vahim. Ben bütün kadınların ve gençlerin huzurunda Erdoğan'a bir çağrı yapmak istiyorum. Çık karşıma oturalım, sadece şehir hastanelerini soracağım. Cesaret edemeyebilir; valla soruları önceden vereceğim, cevapları promptera yaz istersen. Bütün sorulara samimi, düzgün, net cevaplar isteyeceğim. Ama karşıma çıkmaz. Yiğidin karşısına çıkacak adamın namuslu ve temiz olması lazım" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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