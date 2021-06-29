Kılıçdaroğlu: "(Kanal İstanbul) Bu işe giren müteahhit unutsun kendisini"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısına katıldı. (9)

"(Kanal İstanbul) Bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Hiç lamı cimi yok bu işin"

"Bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar. Gayri milliler bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar"

"O tank palet fabrikasını söke söke Katarlılardan alıp şanlı ordumuza vereceğim"

"(Süleyman Şah Türbesi) Söke söke o türbeyi alacağım, vatan toprağına gömeceğim. Şanlı bayrağımızı da dalgalandıracağım"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey