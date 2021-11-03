Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"na katıldı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"na katıldı

AA - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile görüşmesi Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları programı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa katılması YOZGAT - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,...

YOZGAT (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile görüşmesi

Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları programı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa katılması YOZGAT - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nın açılışına katıldı.

Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları na katıldı

Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları na katıldı

Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları na katıldı

AA - Son Dakika Haberleri
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