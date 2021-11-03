Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"na katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile görüşmesi Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları programı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa katılması YOZGAT - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,...
YOZGAT (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile görüşmesi
Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları programı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa katılması YOZGAT - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nın açılışına katıldı.