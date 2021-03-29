Kılıçdaroğlu: Kadınların mücadelesi önemlidir, değerlidir
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Kılıçdaroğlu: Kadınların mücadelesi önemlidir, değerlidir

Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU - Haberler | Güncel
Kılıçdaroğlu: Kadınların mücadelesi önemlidir, değerlidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadınların hak mücadelesi verdiğini söyleyerek, "Kadınlar bugün Cumhuriyet tarihimizin en önemli eylemlerini gerçekleştiriyorlar, Türkiye'nin bütün coğrafyasında.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadınların hak mücadelesi verdiğini söyleyerek, "Kadınlar bugün Cumhuriyet tarihimizin en önemli eylemlerini gerçekleştiriyorlar, Türkiye'nin bütün coğrafyasında. Onların mücadelesi önemlidir, değerlidir. Bir hak mücadelesidir" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 81 ilden gelen partisinin il kadın kolları başkanları ile birlikte parti genel merkezi önünde, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının iptali talebiyle Danıştay'a yapacakları başvuru öncesi basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, "Partimiz ilk seçimlerde iktidar olduğunda sözleşmenin gereklerini tamı tamına yerine getirecektir. Biz CHP olarak, 42 milyon kadının yaşam hakkının elinden alınmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

'CHP'Lİ KADINLAR 81 İLDE BU ÇABAYI GÖSTERİYORLAR'

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, basın toplantısı esnasında kadınların yanına gelerek destekte bulundu. Kılıçdaoğlu, kadınların verdiği mücadelenin bir hak mücadelesi olduğunu belirterek, "Kadınlar bugün Cumhuriyet tarihimizin en önemli eylemlerini gerçekleştiriyorlar, Türkiye'nin bütün coğrafyasında. Onların mücadelesi önemlidir, değerlidir. Bir adalet mücadelesidir. O mücadeleye insan olan herkesin destek vermesi lazım. Biz de bu desteği veriyoruz. CHP'li kadınlar 81 ilde bu çabayı gösteriyorlar. Diğer partilerden de veya partisiz olan veya herhangi bir partiye ilgi duymayan bütün kadınlar kendilerine, parlamentonun verdiği hakkı bir kişi tarafından elinden alınıyorsa ona tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla o tepki onların en doğal hakları. Ben de onlara yürekten her türlü desteği vermeye özen gösteriyorum. Çaba harcıyorum arkadaşlarımla birlikte. Dolayısıyla bu mücadele bir hak mücadelesi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Kadınların mücadelesi önemlidir, değerlidir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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