Kılıçdaroğlu: Kadınlarımızla Beraber Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda, "Türk kadınının siyasal ve toplumsal alanda kendisini var etmesi için büyük devrimlere imza atan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.