Kılıçdaroğlu: "Kadınlar parlamentoda temsil için yeterli mücadeleyi vermiyorlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kadın muhtarlarla buluşma toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kadın muhtarlarla buluşma toplantısına katıldı. (4)

"306 kadın örgütüyle zoom üzerinden bir görüşme yaptım. Onlara söyledim. Siz bir sürü hak talep ediyorsunuz. 'Efendim, Meclis'te yeteri kadar temsil edilemiyoruz falan, diyorsunuz. Güzel. Bunun önündeki engel ne? Siyasi partiler yasası. Değiştirin. Kadın nüfusun yarısı, yüzde 50'den fazlası kadın, ama kadınlar parlamentoda temsil için yeterli mücadeleyi vermiyorlar"

"Siyaset bizde çok dar bir alana sıkışmış vaziyette. Bazılarımız inanç üzerinden siyaset yapıyor, bazılarımız etnik kimlik üzerinden siyaset yapıyor, bazılarımız yaşam tarzı üzerinden siyaset yapıyor. Kadınların bu siyaset anlayışını da reddetmesi gerekiyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya