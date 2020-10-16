Kılıçdaroğlu Kadıköy Gazhane'de incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılıçdaroğlu Kadıköy Gazhane'de incelemelerde bulundu

16.10.2020 18:59 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:04
Kılıçdaroğlu Kadıköy Gazhane'de incelemelerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'deki Gazhane binaları restorasyon alanında incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'deki Gazhane binaları restorasyon alanında incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan Gazhane binalarında yapılan çalışmalarını yerinde inceledi. Programa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Kılıçdaroğlu, Gazhane binaları restorasyon alanının tamamını gezerken diğer yandan İBB Başkanı İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'ndan çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.

YouTuber gençler Kılıçdaroğlu'nu kanallarına davet etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gazhane binalarını gezerken bilgi aldığı esnada yanına yaklaşan iki genç Kılıçdaroğlu ile birlikte video çekerek YouTube kanallarında yayınlamak istediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu ise gençlerin davetine katılma sözü verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Erdem Tepegöz Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Türk Alman Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu Kadıköy Gazhane'de incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 19:06:14. #1.15#
title