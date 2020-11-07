Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti
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Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti

07.11.2020 23:20 | Son Güncelleme: 08.11.2020 00:11
Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" paylaşımında bulundu.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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