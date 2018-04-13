Kılıçdaroğlu İzmir'e Geliyor

İzmir, iki günlük program kapsamında kente gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaya hazırlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü İzmir'e geliyor. CHP Lideri, 15 Nisan Pazar günü İzmir'e gelerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tire Belediyesinin de katkılarıyla yapımını tamamladığı Tire Stadı'nın açılışını gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu, 16 Nisan Pazartesi günü ise Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 78. yıl dönümü nedeniyle Balçova ilçesinde düzenlenecek 'Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek' sempozyumunun açılış konuşmasını yapacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e gelişinin her seferinde kentte bir heyecan oluşturduğunu ifade eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Kılıçdaroğlu'nun Tire'de stat açılışı ve Balçova'da sempozyuma katılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız 15 Nisan Pazar günü İzmir'e gelerek, İzmir Büyükşehir Belediyemizin Tire Belediyemizin de katkılarıyla yapımını tamamladığı UEFA standartlarındaki 15 bin kapasiteli Tire Stadı'nın açılışını gerçekleştirecek. Tüm İzmirlileri pazar günü bu muhteşem stadın açılışına bekliyoruz. Genel Başkanımız programının ikinci gününde yani 16 Nisan Pazartesi günü ise Balçova'da, Balçova Belediyemizin öncülüğünde ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneğiyle birlikte düzenlenecek olan 'Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek' sempozyumuna katılarak sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Genel Başkanımız aynı gün Ankara'daki yoğun programı sebebiyle Balçova programının hemen ardından İzmir'den ayrılacak." - İZMİR