Kılıçdaroğlu, İzmir'de il binasını açtı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, İzmir'de il binasını açtı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kılıçdaroğlu, İzmir'de il binasını açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir İl Başkanlığının Konak ilçesinde bulunan yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

İZMİR (İHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir İl Başkanlığının Konak ilçesinde bulunan yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

Buca Metrosu'nun açılışını gerçekleştirmek üzere İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlığının yeni binasının da açılış kurdelesini kesti. Konuşma yapmayan Kılıçdaroğlu, açılışın ardından il binasını gezdi. Açılışa CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Politika, Haberler

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