Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti.

21.11.2019 20:27 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:30
Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı , Büyükşehir Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, İzmir programı kapsamında belediye başkanları ile bir araya geleceğini söyledi. Görüşme daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti
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