Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yi ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ile Kılıçdaroğlu toklaşması Görüşmeden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yi ziyaret etti.

30.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ile Kılıçdaroğlu toklaşması

Görüşmeden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yi ziyaret etti
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