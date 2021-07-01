Kılıçdaroğlu: "İstanbul Sözleşmesini bir imzayla kaldırdılar, bir imzayla ihya edeceğim"
CHP Atakum İlçe Başkanlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Öğrencilerin oyun gösteri SAMSUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da partisinin Atakum İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuştu.
CHP Atakum İlçe Başkanlığı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Öğrencilerin oyun gösteri SAMSUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da partisinin Atakum İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız