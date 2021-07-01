Kılıçdaroğlu: "İstanbul Sözleşmesini bir imzayla kaldırdılar, bir imzayla ihya edeceğim"
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Kılıçdaroğlu: "İstanbul Sözleşmesini bir imzayla kaldırdılar, bir imzayla ihya edeceğim"

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

CHP Atakum İlçe Başkanlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Öğrencilerin oyun gösteri SAMSUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da partisinin Atakum İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuştu.

CHP Atakum İlçe Başkanlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Öğrencilerin oyun gösteri SAMSUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da partisinin Atakum İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuştu.

Kılıçdaroğlu: 'İstanbul Sözleşmesini bir imzayla kaldırdılar, bir imzayla ihya edeceğim'
Kılıçdaroğlu: 'İstanbul Sözleşmesini bir imzayla kaldırdılar, bir imzayla ihya edeceğim'
Kılıçdaroğlu: 'İstanbul Sözleşmesini bir imzayla kaldırdılar, bir imzayla ihya edeceğim'
Kılıçdaroğlu: 'İstanbul Sözleşmesini bir imzayla kaldırdılar, bir imzayla ihya edeceğim'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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Kılıçdaroğlu: "İstanbul Sözleşmesini bir imzayla kaldırdılar, bir imzayla ihya edeceğim" - Haberler
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