Kılıçdaroğlu: "İstanbul Şehir Üniversitesi niye kapatıldı"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
30.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:28
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA