Kılıçdaroğlu, İstanbul İçin Adı Öne Çıkan İmamoğlu ve Ankara İçin Adı Geçen Topel'le Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen pazar günü 'aday mesaisi' yaptı. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı önerisine sıcak yaklaşmayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı gündemde olan Cengiz Topel Yıldırım ile görüştü.

"UYGUN BİR KİMLİKSİNİZ"

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre pazar günü öğlenden sonra parti genel merkezine gelen Kılıçdaroğlu ilk olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na İstanbul adaylığı için "uygun bir kimlik olarak öne çıkıyorsunuz" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

SON KARAR GENEL MERKEZ VE İMAMOĞLU'NUN

Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, İmamoğlu da bir dönem daha Beylikdüzü'nde görev yapma yaklaşımını yumuşattı. Son kararın genel merkez ve İmamoğlu tarafından ortaklaşa verileceği dile getiriliyor. Önümüzdeki haftalarda CHP'nin İmamoğlu için İstanbul'da ölçümler yapacağı belirtiliyor. Kılıçadaroğlu'nun Almanya ziyaretinin bitimine kadar İstanbul değerlendirmelerinin sürmesi bekleniyor. İmamoğlu, CHP'nin İstanbul için yaptığı aday profili çalışması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için gündeme gelmişti. CHP'nin belirlediği aday profili, deneyimli, ayrım yapmayan kapsayıcı, sakin ve güler yüzlü bir kişi olarak dile getirilirken İmamoğlu'nun bu özellikleri taşıdığına dikkat çekiliyor.

TOPEL'LE ANKARA'YA DAİR KONULAR KONUŞULDU

Kılıçdaroğlu, İstanbul için yaptığı görüşmenin ardından bir iş adamıyla, ardından eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Avcılar Belediye Başkan aday adayı olan Nimet Baylan Bazan'la da kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun pazar günkü son görüşmesi ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı gündemde olan Cengiz Topel Yıldırım'la gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nun Yıldırım ile Ankara'ya ilişkin gelişmeleri ele aldığı, durum değerlendirmesi yaptığı dile getiriliyor.