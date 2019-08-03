Kılıçdaroğlu: "İşsizliğin ne olduğunu biliyorlar mı acaba"
Alanda toplanan vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Evlenecek olan çiftin Kılıçdaroğlu'nun yanına gelmesi ve tebrik etmesi ARTVİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şavşat'ta halka hitap etti.
Alanda toplanan vatandaşlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Evlenecek olan çiftin Kılıçdaroğlu'nun yanına gelmesi ve tebrik etmesi
ARTVİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şavşat'ta halka hitap etti. (3)
Kaynak: AA
Son Dakika Güncel Haberleri