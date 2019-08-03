Kılıçdaroğlu: "İşsizliğin ne olduğunu biliyorlar mı acaba"

Kılıçdaroğlu: "İşsizliğin ne olduğunu biliyorlar mı acaba"

Alanda toplanan vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Evlenecek olan çiftin Kılıçdaroğlu'nun yanına gelmesi ve tebrik etmesi ARTVİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şavşat'ta halka hitap etti.

3.08.2019 14:41
Kılıçdaroğlu:

Alanda toplanan vatandaşlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Evlenecek olan çiftin Kılıçdaroğlu'nun yanına gelmesi ve tebrik etmesi
ARTVİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şavşat'ta halka hitap etti. (3)

Kaynak: AA
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