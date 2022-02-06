Kılıçdaroğlu: Isparta'daki skandalın sebebi, özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar - Haberler
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Kılıçdaroğlu: Isparta'daki skandalın sebebi, özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Kılıçdaroğlu: Isparta'daki skandalın sebebi, özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" dedi.

ISPARTA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından, partisinin Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın Isparta'da yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili videolu açıklamasını alıntılayarak, paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerinin günlerdir Isparta halkı ile birlikte olduğunu belirterek, "Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. Mobese'lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik" dedi.


Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Akın, Isparta, Politika, Haber

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